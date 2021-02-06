Сильные морозы в Москве продлятся до середины февраля

В российской столице на ближайшие несколько недель установилась морозная погода. Столбики термометров могут опуститься ниже 26 градусов.

Об этом рассказал руководитель центра "Метео" Александр Шувалов.

"Вся первая половина февраля будет достаточно холодная. Температуры минус 15 градусов днем и минус 20 градусов ночью не будут редкостью до середины месяца", - отметил специалист.

По его словам, местами температура может опуститься ниже 30 градусов.