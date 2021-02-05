Сторонники Навального завалили угрозами внука ветерана Артёменко

Семье ветерана Игната Артёменко сторонники Навального желают "гореть в аду" и угрожают разными неприятностями, сообщил его внук Игорь Колесников.

В Бабушкинском суде Москвы 5 февраля прошло судебное заседание по делу о клевете блогера Алексея Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Навальный своей вины не признал. Более того — поведение обвиняемого было настолько неуважительным (а попросту говоря — хамским), что судья вынуждена была дважды сделать Навальному замечания, а в третий раз — объявить перерыв для того, чтобы адвокаты "привели его в чувство".

Сегодня же в открытом доступе оказались персональные данные Игоря Колесникова — внука Игната Сергеевича: домашний адрес, паспортные данные, номера автомобилей и сотовых телефонов. Игорь выступал свидетелем со стороны обвинения. И ему начали поступать угрозы и обвинения во лжи и "торговле дедом".