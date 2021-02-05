Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Интернет-провайдеры в Мьянме заблокировали доступ к Twitter
В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса
Стала известна причина "исчезновения" Ефремова из колонии
Зеленский: на Украине нет проблем с русскоязычными книгами
Рособоронэкспорт в ближайшие годы выведет на рынок 50 образцов оружия
Жителей Кировской области обязали регистрировать кошек и собак
Украина заканчивает модернизацию бронеавтомобиля "Дозор-Б"
Суд взыскал с "Норникеля" беспрецедентные 146,2 млрд за экологию
Турция испытала свою первую противокорабельную ракету

Сторонники Навального завалили угрозами внука ветерана Артёменко

Россия

Семье ветерана Игната Артёменко сторонники Навального желают "гореть в аду" и угрожают разными неприятностями, сообщил его внук Игорь Колесников.

Сторонники Навального завалили угрозами внука ветерана Артёменко

В Бабушкинском суде Москвы 5 февраля прошло судебное заседание по делу о клевете блогера Алексея Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Навальный своей вины не признал. Более того — поведение обвиняемого было настолько неуважительным (а попросту говоря — хамским), что судья вынуждена была дважды сделать Навальному замечания, а в третий раз — объявить перерыв для того, чтобы адвокаты "привели его в чувство".

Сегодня же в открытом доступе оказались персональные данные Игоря Колесникова — внука Игната Сергеевича: домашний адрес, паспортные данные, номера автомобилей и сотовых телефонов. Игорь выступал свидетелем со стороны обвинения. И ему начали поступать угрозы и обвинения во лжи и "торговле дедом".

"Народ развлекается как может. Правда, непонятно, кому и зачем это надо, но инициатора всего этого я видел в суде", — рассказал Игорь Колесников RT.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Сторонники Навального завалили угрозами внука ветерана Артёменко
Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Скончался трёхкратный обладатель "Оскара" Кристофер Пламмер
Провокаторам удаётся вывести молодёжь, потому что у страны нет идеологии
Интернет-провайдеры в Мьянме заблокировали доступ к Twitter
В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса
Стала известна причина "исчезновения" Ефремова из колонии
Пинок для чемпиона: как работать с детьми в спорте
Зеленский: на Украине нет проблем с русскоязычными книгами
Рособоронэкспорт в ближайшие годы выведет на рынок 50 образцов оружия
Популярное
Мир. Новости мира
Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС

Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?

Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС
Невзоров отказался просить прощение за слова о Зое Космодемьянской 
Российский шоу-бизнес
Невзоров отказался просить прощение за слова о Зое Космодемьянской 
Мир. Новости мира
Боррель удивил журналистов комментарием о санкциях из-за Навального
Политика. Новости и аналитика
Навального привезли на новый суд: на этот раз он ответит за клевету
Игорь Буккер Какую тайну хранят мощи апостола Иакова Алфеева Игорь Буккер Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова Василий Амирджанов Борьба с матом по﻿дняла его популярность Василий Амирджанов
Евросоюз
"Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы
Мир. Новости мира
Немецкий эксперт оценил антироссийские санкции: "Ухудшили почти всё"
"Америка вернулась": Байден пообещал Россию заплатить за все
Мир. Новости мира
"Америка вернулась": Байден пообещал Россию заплатить за все
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников