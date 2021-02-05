В центральных водоёмах Петербурга появились бобры

Жители Петербурга стали чаще замечать в городских водоёмах бобров. Так, животных видели в реке Мурзинке и в канале Грибоедова. Присутствие бобров в реках и каналах Северной столицы говорит о чистоте воды, так именно такую воду любят эти животные, утверждает первый зампред городского городского комитета по природопользованию Михаил Страхов.

Стоит напомнить, что в 2020 году в Петербурге собрали 4,2 тыс. кубометров мусора, большая часть из которого — это пластиковые отходы. Власти намерены очистить ряд крупных водных объектов, чтобы в них можно было купаться, например, Суздальские озёра, Дудергофское озеро, озеро Сестрорецкий Разлив.

Реки Охта, Оккервиль и Лубья по-прежнему считаются наиболее загрязнёнными, так как в них поступает большая часть коммунальных стоков. Очистка эти рек будет проводиться после того, как будет достроен Охтинский коллектор", который будет очищать 100% сточных вод.