В Петербурге общественники навестили арестованных за участие в акциях

В ходе визита общественники обратили внимание на санитарное состояние помещений, организацию питания и медицинское обслуживание арестованных.

Единственное, что вызвало неудовольствие обитателей изоляторов временного содержания — это качество помывочных средств. Поэтому арестованные просили принести туалетного мыла. Продукты приносить не нужно, кормят достаточно, заявили они.

Члены Общественного совета при ГУМВД России по Санкт-Петербургу Ольга Елагина и Валерий Кондратенко посетили участников незаконных акций протеста, подвергнутых административному аресту по решению суда. Общественники проверили условия содержания и соблюдение прав арестованных в изоляторах временного содержания УМВД России по Красногвардейскому и Петроградскому району Санкт-Петербурга.