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В Петербурге общественники навестили арестованных за участие в акциях

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В ходе визита общественники обратили внимание на санитарное состояние помещений, организацию питания и медицинское обслуживание арестованных.

В Петербурге общественники навестили арестованных за участие в акциях

Единственное, что вызвало неудовольствие обитателей изоляторов временного содержания — это качество помывочных средств. Поэтому арестованные просили принести туалетного мыла. Продукты приносить не нужно, кормят достаточно, заявили они.

Члены Общественного совета при ГУМВД России по Санкт-Петербургу Ольга Елагина и Валерий Кондратенко посетили участников незаконных акций протеста, подвергнутых административному аресту по решению суда. Общественники проверили условия содержания и соблюдение прав арестованных в изоляторах временного содержания УМВД России по Красногвардейскому и Петроградскому району Санкт-Петербурга.

"В ИВС в Красногвардейском районе на момент посещения находилось 16 административно арестованных граждан, а в Петроградском — девять человек. Все арестованные отметили хорошее качество организации питания и его достаточность. Все граждане имеют возможность свободно принять душ и переодеться", — приводит наблюдения общественников РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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