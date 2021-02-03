С февраля 2021 года москвичи смогут получать лекарственные препараты в городских аптеках с помощью электронных рецептов с QR-кодом, сообщил оперштаб города со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.
Теперь врачи смогут выписывать в электронном виде обычные рецепты и рецепты на льготные препараты.
Пациентам нужно будет предъявлять в аптеке рецепты с QR-кодом на экране смартфона.
Система будет протестирована во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в некоторых коммерческих аптечных сетях.
Благодаря данной функции врачи будут тратить меньше времени на выписку рецепта, также это позволит исключить возможность приобретения лекарств по одному и тому же рецепту в разных аптеках, отметила Анастасия Ракова.
Кроме того, электронный рецепт нельзя потерять или испортить, отметила заммэра.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.