Московские аптеки начали продавать лекарства по QR-коду

С февраля 2021 года москвичи смогут получать лекарственные препараты в городских аптеках с помощью электронных рецептов с QR-кодом, сообщил оперштаб города со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Теперь врачи смогут выписывать в электронном виде обычные рецепты и рецепты на льготные препараты.

Пациентам нужно будет предъявлять в аптеке рецепты с QR-кодом на экране смартфона.

Система будет протестирована во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в некоторых коммерческих аптечных сетях.

Благодаря данной функции врачи будут тратить меньше времени на выписку рецепта, также это позволит исключить возможность приобретения лекарств по одному и тому же рецепту в разных аптеках, отметила Анастасия Ракова.

Кроме того, электронный рецепт нельзя потерять или испортить, отметила заммэра.

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