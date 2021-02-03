Циклон "Квирин" принёс в Петербург сильный снегопад

В Петербург пришёл циклон атлантический циклон "Квирин", несущий с собой снегопады.

Под влиянием этого циклона в Северной столице установилась облачная погода, идёт снег. Синоптик отметил, что за сутки в городе может выпасть до семи миллиметров осадков.

"Сегодняшний день в Санкт-Петербурге стал самым снежным с начала зимы, если иметь в виду высоту снежного покрова — она достигла 21 см", — сообщил в интервью РБК ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит около — 4 градусов, а в Ленинградской области столбики уличных термометров опустятся до отметки в — 6 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы — 750 мм рт. ст.