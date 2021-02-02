Россия возобновит международное авиасообщение ещё из двух регионов

Все международные коммерческие пассажирские авиарейсы были приостановлены Россией в марте 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Россия постепенно возобновляет международное авиасообщение. Начиная с 8 февраля улететь за границу можно будет ещё из двух российских городов.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского", — сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Пока что международные рейсы летают только из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее оперштаб сообщил, что с 8 февраля возобновится авиасообщение из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, сообщает ТАСС.
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