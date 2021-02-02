В Санкт-Петербурге перекрывают Дворцовую площадь

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали оцеплять Дворцовую площадь и выставлять заграждения.

Об этом сообщает РИА "Новости". Сейчас у площади находятся множество машин МВД и Росгвардии. Примечательно, что металлические ограждения препятствуют только проезду транспорта. Пешеходы могут беспрепятственно передвигаться по площади.

Силовики усиливают меры безопасности в связи с делом против Алексея Навального. Несколько часов назад ему заменили условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима.