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В Санкт-Петербурге перекрывают Дворцовую площадь

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали оцеплять Дворцовую площадь и выставлять заграждения.

Об этом сообщает РИА "Новости". Сейчас у площади находятся множество машин МВД и Росгвардии. Примечательно, что металлические ограждения препятствуют только проезду транспорта. Пешеходы могут беспрепятственно передвигаться по площади.

Силовики усиливают меры безопасности в связи с делом против Алексея Навального. Несколько часов назад ему заменили условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима.

Автор: Алексей Корнеев
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