Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о смягчении карантина в регионе из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

"Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области постепенно улучшается. Принял решение снять некоторые ограничения. До 60% увеличиваем разрешенную вместимость культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

Разрешено оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за пандемии предоставлялись только в электронном виде, вновь можно получить лично", — написал чиновник в Instagram.