В Челябинской области была пересмотрена схема транспортного обслуживания органов исполнительной власти.

Теперь личными водителями могут пользоваться только главы ведомств. Портал "Ура. ру" сообщает, что новые правила начали действовать с 1 февраля.

"Убирается весь закрепленный транспорт от уровня ниже министров. В том числе и тот, что был закреплен за заместителями руководителя. Теперь те, кто имел личных водителей, будут пользоваться дежурными автомобилями по заявке", — сообщили в пресс-службе правительства региона.