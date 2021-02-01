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Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля

Россия

Согласно действующему законодательству, индексация социальных выплат происходит ежегодно в соответствии с реальным индексом потребительских цен за прошедший год.

Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049. Индекс выведен на основе данных Росстата об инфляции (4,9% за 2020 год) и действует с 1 февраля 2021 года.

Подлежит индексации единовременная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в её стоимость набор социальных услуг. Эта льгота предоставляется Пенсионным фондом, право на её получение имеют 14,7 миллионов россиян.

Будет проиндексировано пособие на погребение. Его размер вырастет до 6 424,98 рубля. Родственники умершего пенсионера, если он не работал, могут обратиться за этой выплатой в ПФР, уточняет ТАСС.

Подрастут и размеры детских пособий, которые выплачиваются из средств Фонда социального страхования. Например, единовременное пособие при рождении ребёнка составит 18 886,32 рубля. ФСС напоминает, что эта сумма не выплачивается при рождении мёртвого ребёнка.

Автор: Людмила Черткова
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