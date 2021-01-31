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В Москве начались задержания на несанкционированной акции

Россия » Центр » Москва

В Москве полицейские начали задерживать участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Двух протестующих погрузили в автозак у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали никакого сопротивления силовикам. Сейчас в сторону центра города с "Чистых прудов" пускают только людей, которые документально подтверждают, что они живут или работают в этом районе.

Ещё один человек был задержан на Трубной площади.

Автор: Алексей Корнеев
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