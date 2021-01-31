В Москве полицейские начали задерживать участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
Двух протестующих погрузили в автозак у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали никакого сопротивления силовикам. Сейчас в сторону центра города с "Чистых прудов" пускают только людей, которые документально подтверждают, что они живут или работают в этом районе.
Ещё один человек был задержан на Трубной площади.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.