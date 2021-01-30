В Краснодаре школьники провалились под лёд. Их спасли прохожие

Двое школьников из Краснодара провалились под лёд, когда гуляли на льду озера Карасун. Их спасли прохожие. Об этом сообщили в УМВД по Краснодару.

"Двое школьников, один остался на берегу. В результате дети провалились под лёд. Спасти их удалось случайным очевидцам, которые пришли на помощь, помогли детям выбраться на сушу, отвели в ближайшее кафе, где они согрелись. Впоследствии дети были переданы их родителям", — сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 29 января.