В Москве приняли превентивные меры перед 31 января

Столичные власти готовятся к несанкционированным акциям протеста, проведение которых 31 января анонсировали сторонники блогера Алексея Навального.

В частности, 31 января в центре Москвы будет ограничена продажа алкогольной продукции в стеклянной таре. Часть предприятий общепита в этот день не будет работать.

"В центре Москвы в это воскресенье будут закрыты кафе и рестораны, а также предприятия торговли. Помимо этого, в центре города в период с 9.00 до 23.00 будет ограничена продажа алкоголя", — рассказал РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Кроме того, 31 января в центре столицы будут закрыты семь станций метрополитена. Пешеходное движение на некоторых улицах Центрального административного округа Москвы также будет ограничено.

"C 08:00 будут закрыты на вход и выход станции Московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", — сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Прошедшие 23 января несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального закончились возбуждением административных и уголовных дел против самых активных участников. Однако сторонники блогера, арестованного за невыполнение обязанностей условно осуждённого, призывают продолжать акции протеста. По данным ФОМ, количество желающих принять в них участие после 23 января сократилось на 8%.