Подмосковные медики спасли 94-летнюю пациентку с COVID-19

94-летняя жительница Солнечногорска вылечилась от COVID-19, сообщают "Вести Подмосковья". Пожилая пациентка была госпитализирована в инфекционное отделение Солнечногорской областной больницы с 25% поражением лёгких.

Она была доставлена в больницу вместе со своей дочерью. Обе заразились COVID-19. Но у матери были ещё и сопутствующие заболевания.

Благодаря интенсивной терапии и грамотно подобранному лечению, 94-летняя пенсионерка смогла справиться с болезнью.

Женщина уже находится дома. Сообщается, что чувствует она себя хорошо.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что у COVID-19 обнаружили "ахиллесову пяту".