Смольный направит на поддержку туризма и общепита более 350 млн рублей

Власти Петербурга разработали программу предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса сферы туризма и общественного питания. Для этих целей Смольный выделит более 350 млн рублей.

Предложением смогут воспользоваться кафе и рестораны. Максимальная сумма займа будет составлять до 5 млн. Срок займа — от 6 до 36 месяцев.

Кроме того, предусмотрена отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев.

На первом этапе на поддержку заведений общественного питания будет выделено 100 млн рублей.

Для туристических фирм на выдачу займов без залога предусмотрено 253 млн рублей. Эти средства организации смогут потратить на выплаты заработных плат сотрудников.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что в Петербурге изучают вопрос выхода из режима ограничений по COVID-19.