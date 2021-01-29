В Северной столице снизилось число обращений граждан в медучреждения, число новых случаев инфицирования и количество госпитализированных пациентов. В связи с этим в Смольном заговорили о возвращении города к привычной жизни.
"При соблюдении противоэпидемических мероприятий можно достаточно уверенно прогнозировать дальнейшее снижение индикаторов эпидемического процесса", — говорится в отчёте координационного совета.
"При осторожном, продуманном и ступенчатом переходе от противоэпидемического режима к обычному повседневному вероятность подъема заболеваемости невысока", — сообщается там.
Отмечается, что новый всплеск числа заражений возможен, если горожане не будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
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