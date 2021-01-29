Много умирают, мало рождается - население России пошло на убыль

В России зафиксирована самая большая ежегодная убыль населения за последние 15 лет.
По данным Росстата, всего за 12 месяцев количество постоянно проживающих в стране людей сократилось на 510 тысяч человек.
В последний раз в стране наблюдался такой значительный спад в 2005 году, когда численность населения сократилась на 564 500 человек.
До пандемии власти уже были обеспокоены падением численности населения страны.
Однако эта проблема усугубляется эпидемиологической ситуацией в мире и сокращением миграции.
Одновременно снизилась и рождаемость в России.
Западу нужно понимать, как дальше вести себя с Россией и её руководством. Поскольку уже всем очевидно, что санкции не работают, надо менять тактику влияния.