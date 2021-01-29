Много умирают, мало рождается - население России пошло на убыль

В России зафиксирована самая большая ежегодная убыль населения за последние 15 лет.

По данным Росстата, всего за 12 месяцев количество постоянно проживающих в стране людей сократилось на 510 тысяч человек.

Численность населения страны в настоящее время составляет 146,24 миллиона человек.

В начале 2020-го было 146,75 миллиона.

В последний раз в стране наблюдался такой значительный спад в 2005 году, когда численность населения сократилась на 564 500 человек.

Проблема появилась не сейчас

До пандемии власти уже были обеспокоены падением численности населения страны.

Население России достигло пика в начале 2018 года и с тех пор продолжает сокращаться.

Однако эта проблема усугубляется эпидемиологической ситуацией в мире и сокращением миграции.

В 2018 и 2019 годах общая потеря составила всего около 130 000 человек - гораздо меньше, чем в 2020 году.

Смертность растёт, рождаемость падает

По оценкам Росстата, избыточная смертность за первые 11 месяцев 2020 года достигла 184 600 человек.

Одновременно снизилась и рождаемость в России.