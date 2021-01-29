Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Пушков оценил поведение украинской делегации в ПАСЕ
Путин: пандемия отступает, но расслабляться рано
Сербов возмутило разрушение памятника Маргелову в Приднестровье
Дворкин: вряд ли возникнут обстоятельства, мешающие подписанию СНВ
Полиция попросила оставить забор вокруг Капитолия навсегда
В Чехии вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса
Украина ввела новые "секретные" санкции против России
Биткоин всё чаще приравнивают к золоту
Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса

Много умирают, мало рождается - население России пошло на убыль

Россия

В России зафиксирована самая большая ежегодная убыль населения за последние 15 лет.

Много умирают, мало рождается - население России пошло на убыль

По данным Росстата, всего за 12 месяцев количество постоянно проживающих в стране людей сократилось на 510 тысяч человек.

  • Численность населения страны в настоящее время составляет 146,24 миллиона человек.
  • В начале 2020-го было 146,75 миллиона.

 В последний раз в стране наблюдался такой значительный спад в 2005 году, когда численность населения сократилась на 564 500 человек.

Проблема появилась не сейчас

До пандемии власти уже были обеспокоены падением численности населения страны.

  • Население России достигло пика в начале 2018 года и с тех пор продолжает сокращаться.

Однако эта проблема усугубляется эпидемиологической ситуацией в мире и сокращением миграции.

  •  В 2018 и 2019 годах общая потеря составила всего около 130 000 человек - гораздо меньше, чем в 2020 году.

Смертность растёт, рождаемость падает

  • По оценкам Росстата, избыточная смертность за первые 11 месяцев 2020 года достигла 184 600 человек.

Одновременно снизилась и рождаемость в России.

  • За первые 11 месяцев этого года родилось 1 306 000 младенцев по сравнению с 1 365 000 за тот же период в 2019 году.
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Пушков оценил поведение украинской делегации в ПАСЕ
Путин: пандемия отступает, но расслабляться рано
Сербов возмутило разрушение памятника Маргелову в Приднестровье
Дворкин: вряд ли возникнут обстоятельства, мешающие подписанию СНВ
Полиция попросила оставить забор вокруг Капитолия навсегда
В Чехии вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса
Украина ввела новые "секретные" санкции против России
Биткоин всё чаще приравнивают к золоту
Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса
Умер народный артист СССР Василий Лановой
Популярное
Мир. Новости мира
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"

Западу нужно понимать, как дальше вести себя с Россией и её руководством. Поскольку уже всем очевидно, что санкции не работают, надо менять тактику влияния.

ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН
Политика. Новости и аналитика
Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН
Политика. Новости и аналитика
Навальный пошёл ва-банк
Зарубежный
Обращение Ди Каприо к Байдену вызвало бурную реакцию американцев
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Путинология в США вышла на новые рубежи
Путинология в США вышла на новые рубежи
Возле "Матросской тишины" задержали несколько человек
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
СМИ опошляют таинственные явления
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Губернатор объяснил, почему лишил "Тамбов" финансирования
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
Путинология в США вышла на новые рубежи
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников