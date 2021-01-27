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Московских бобров переселят за МКАД

Россия » Центр » Москва

Бобров из центра Москвы планируют переселить летом, чтобы спасти зелёный фонд.

Московских бобров переселят за МКАД
"Деревья либо уберут совсем, либо пока оставят их верхушки как корм. А вот те, что ещё можно спасти, до переезда бобров обернут металлической сеткой", — сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающем среды Москвы.

За три года популяция бобров в столице заметно увеличилась. Больше всего на берегах Яузы и Сетуни, так как здесь чаще всего находят поваленные деревья, над которыми уже "поработали" бобры.

Для спасения оставшихся деревьев было принято решение переселить животных.

По словам специалистов, бобры должны быстро адаптироваться к новой обстановке и, скорее всего, не будут ждать, а сразу отправятся на поиски пищи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние бобры рубили деревья для пищи, а не для строительства плотин.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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