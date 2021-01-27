Бобров из центра Москвы планируют переселить летом, чтобы спасти зелёный фонд.
"Деревья либо уберут совсем, либо пока оставят их верхушки как корм. А вот те, что ещё можно спасти, до переезда бобров обернут металлической сеткой", — сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающем среды Москвы.
За три года популяция бобров в столице заметно увеличилась. Больше всего на берегах Яузы и Сетуни, так как здесь чаще всего находят поваленные деревья, над которыми уже "поработали" бобры.
Для спасения оставшихся деревьев было принято решение переселить животных.
По словам специалистов, бобры должны быстро адаптироваться к новой обстановке и, скорее всего, не будут ждать, а сразу отправятся на поиски пищи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние бобры рубили деревья для пищи, а не для строительства плотин.
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