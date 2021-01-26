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В России создадут робота для открытого космоса

Россия

Испытания первого образца робота для открытого космоса начнутся во второй половине текущего года, сообщили разработчики.

В России создадут робота для открытого космоса

Ранее НПО "Андроидная техника" успешно разработал робота "Фёдора", который побывал на МКС и стал героем многочисленных мемов в сети. FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) стал первым антропоморфным андроидом, слетавшим в космос.

Теперь в разработке находится проект "Теледроид", предназначенный для выполнения работ в открытом космосе. Предполагается, что аватар будет выполнять команды оператора, находящегося на Международной космической станции или в Центре управления полётами на Земле. В ближайшее время планируется создать несколько прототипов. Испытания первого образца намечены на вторую половину 2021 года.

"К работам уже приступили с 1 декабря 2020 года. Сейчас контракт с Роскосмосом находится на завершающей стадии, вся техническая часть подписана. Осталось, по сути, подписание юридической и экономической части", — приводит ТАСС сообщение разработчика.

Автор: Людмила Черткова
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