В России создадут робота для открытого космоса

Испытания первого образца робота для открытого космоса начнутся во второй половине текущего года, сообщили разработчики.
Ранее НПО "Андроидная техника" успешно разработал робота "Фёдора", который побывал на МКС и стал героем многочисленных мемов в сети. FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) стал первым антропоморфным андроидом, слетавшим в космос.
Теперь в разработке находится проект "Теледроид", предназначенный для выполнения работ в открытом космосе. Предполагается, что аватар будет выполнять команды оператора, находящегося на Международной космической станции или в Центре управления полётами на Земле. В ближайшее время планируется создать несколько прототипов. Испытания первого образца намечены на вторую половину 2021 года.
"К работам уже приступили с 1 декабря 2020 года. Сейчас контракт с Роскосмосом находится на завершающей стадии, вся техническая часть подписана. Осталось, по сути, подписание юридической и экономической части", — приводит ТАСС сообщение разработчика.
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