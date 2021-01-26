Курсант в Челябинске погиб в результате несчастного случая

Ранее уже сообщалось о том, что в Челябинске погиб курсант Высшего военного авиационного училища штурманов.

Оказалось, что его гибель наступила в результате несчастного случая. Парень выпал из окна при попытке починить кондиционер. Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на командование Челябинского гарнизона.