Ранее уже сообщалось о том, что в Челябинске погиб курсант Высшего военного авиационного училища штурманов.
Оказалось, что его гибель наступила в результате несчастного случая. Парень выпал из окна при попытке починить кондиционер. Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на командование Челябинского гарнизона.
"По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. Курсант находился в каникулярном отпуске. Он решил самостоятельно отремонтировать наружный блок кондиционера в квартире родителей на шестом этаже и выпал из окна", — утверждают в гарнизоне.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.