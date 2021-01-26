Курсант Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов был найден мёртвым. Об этом сообщил портал "Ура. ру" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"Происшествие зарегистрировано днем 25 января в Калининском районе Челябинска. Тело молодого человека, учившегося на втором курсе военного училища, обнаружили под окнами многоэтажного дома. Обстоятельства произошедшего должны установить следователи", — сообщают источники.
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