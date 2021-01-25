В Москву вернётся зимняя погода

В Москве не текущей неделе ожидается мокрый снег и облачная погода. Уже к концу недели температура воздуха опустится до минус семи градусов.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.