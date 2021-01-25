В Москве не текущей неделе ожидается мокрый снег и облачная погода. Уже к концу недели температура воздуха опустится до минус семи градусов.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
"Первая половина недели ожидается с небольшими осадками. Чуть больше осадков будет 27 числа, потому что к нам будет приближаться другой южный циклон. Завтра температура в течение суток в столичном регионе минус 1 — плюс 2, то есть в Москве будет порядка нуля — плюс 2 градусов в течение суток. В течение завтрашнего дня температура будет понижаться. Ветер завтра усилится, днем в порывах до 12-14 метров в секунду, он сохранит юго-западное направление", — отметила метеоролог.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.