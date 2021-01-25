Депутат законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин был задержан 23 января на несанкционированной акции протеста.

Парламентарию грозит арест сроком на 30 суток, сообщает РИА "Новости".

"Материал на Кукушкина находится в производстве судьи. По статье КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение порядка проведения митинга). Санкции: идет наложение административного штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток", — сказано в заявлении Железнодорожного районного суда Хабаровска.