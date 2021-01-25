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На 16º выше нормы: в центр России приходит аномальное тепло

Россия » Центр

Последняя неделя января на территории европейской части России будет аномально тёплой.

На 16º выше нормы: в центр России приходит аномальное тепло

Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По словам синоптика, жители этой части страны должны быть готовы к тому, что температура воздуха будет "высокой":

"Начавшийся в пятницу устойчивый перенос теплых воздушных масс со Средиземного моря и из атлантических субтропиков сохранится в Европейской России как минимум в первой половине недели. Температура воздуха здесь будет близка к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +4º", — говорит Вильфанд.

Вильфанд отметил, что температурная аномалия, которая установится в указанной части страны в период, который традиционно является здесь самым холодным за всю зиму, будет "двузначной": до 13º выше нормы.

Впрочем, тепло будет и на российском юге — до +14º, и в ЦФО — на 16º выше нормы.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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