На 16º выше нормы: в центр России приходит аномальное тепло

Последняя неделя января на территории европейской части России будет аномально тёплой.

Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По словам синоптика, жители этой части страны должны быть готовы к тому, что температура воздуха будет "высокой":

"Начавшийся в пятницу устойчивый перенос теплых воздушных масс со Средиземного моря и из атлантических субтропиков сохранится в Европейской России как минимум в первой половине недели. Температура воздуха здесь будет близка к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +4º", — говорит Вильфанд.

Вильфанд отметил, что температурная аномалия, которая установится в указанной части страны в период, который традиционно является здесь самым холодным за всю зиму, будет "двузначной": до 13º выше нормы.

Впрочем, тепло будет и на российском юге — до +14º, и в ЦФО — на 16º выше нормы.