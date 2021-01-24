Московский депутат получила десять суток ареста

Муниципальный депутат Басманного района столицы Людмила Штейн получила десять суток ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Пресненский суд Москвы.