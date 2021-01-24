Муниципальный депутат Басманного района столицы Людмила Штейн получила десять суток ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Пресненский суд Москвы.
"Штейн Людмила Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КОАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", — сообщили в суде.
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