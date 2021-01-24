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Январь этого года стал самым холодным за последние 15 лет

Россия

Январь текущего года стал самым холодным за последние 15 лет. Последний раз такие морозы наблюдались в 2006 году.

Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

"В январе 2021 года устойчиво морозная погода наблюдается именно в северных районах области. В Ивделе, к примеру, температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за прошедшие 10 дней составила минус 28 градусов. Такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят", — отметил синоптик.

Автор: Алексей Корнеев
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