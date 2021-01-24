Январь этого года стал самым холодным за последние 15 лет

Январь текущего года стал самым холодным за последние 15 лет. Последний раз такие морозы наблюдались в 2006 году.

Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.