В Москве полицейские перекрыли Манежную площадь из-за несогласованной акции протеста. Сейчас людей пропускают только на выход с площади.
Напомним, 23 января в столице несколько сотен человек вышли на улицы в поддержку блогера Алексея Навального, задержанного 17 января.
Оппозиционер вернулся в Россию после лечения в Германии, где провёл почти полгода.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.