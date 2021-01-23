Столичные полицейские перекрыли Манежную площадь

В Москве полицейские перекрыли Манежную площадь из-за несогласованной акции протеста. Сейчас людей пропускают только на выход с площади.

Напомним, 23 января в столице несколько сотен человек вышли на улицы в поддержку блогера Алексея Навального, задержанного 17 января.

Оппозиционер вернулся в Россию после лечения в Германии, где провёл почти полгода.