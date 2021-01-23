Протестующие в Москве заблокировали выход из двух станций метро

В Москве протестующие заблокировали выходы из двух станций метро "Пушкинская" и "Тверская". Пока они работают в штатном режиме, однако в ближайшее время их могут закрыть.

Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Выход из метро "Пушкинская" и "Тверская" заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий", — сказано в сообщении.

Также в департаменте призвали москвичей отказаться от поездок в центр города.