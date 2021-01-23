В Москве полиция задержала Илью Варламова за участие в несанкционированной акции протеста.
Напомним, в столице проходит незаконный митинг в поддержку блогера Алексея Навального, которого задержали 17 января после возвращения из Германии. Ранее блогера срочно перевезли в берлинскую клинику "Шарите".
В столице сторонники Навального собрались на несанкционированную акцию 23 января. Полиция уже провела несколько задержаний на Пушкинской площади.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.