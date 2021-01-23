В Москве задержали Илью Варламова

В Москве полиция задержала Илью Варламова за участие в несанкционированной акции протеста.

Напомним, в столице проходит незаконный митинг в поддержку блогера Алексея Навального, которого задержали 17 января после возвращения из Германии. Ранее блогера срочно перевезли в берлинскую клинику "Шарите".

В столице сторонники Навального собрались на несанкционированную акцию 23 января. Полиция уже провела несколько задержаний на Пушкинской площади.