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Аксёнов: все провокации в Крыму будут жёстко пресекать

Россия » Юг » Симферополь

Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о том, что все провокации будут жёстко пресекаться.

Такое заявление чиновник сделал на фоне несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального.

"Для всех провокаторов, жуликов, иностранных агентов хочу сказать, что правоохранительные органы будут очень жёстко действовать в части наведения порядка на территории Республики Крым. Они будут чётко пресекать, принимать меры административного характера, в отдельных случаях — уголовного в отношении тех, кто не понимает. Уважаемые крымчане, мы действуем только в интересах своей страны и нашего любимого Крыма", — отметил Аксёнов.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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