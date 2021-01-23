Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о том, что все провокации будут жёстко пресекаться.

Такое заявление чиновник сделал на фоне несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального.

"Для всех провокаторов, жуликов, иностранных агентов хочу сказать, что правоохранительные органы будут очень жёстко действовать в части наведения порядка на территории Республики Крым. Они будут чётко пресекать, принимать меры административного характера, в отдельных случаях — уголовного в отношении тех, кто не понимает. Уважаемые крымчане, мы действуем только в интересах своей страны и нашего любимого Крыма", — отметил Аксёнов.