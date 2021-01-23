Во Владивостоке была замечена "живая цепь" из детей

Митингующие во Владивостоке используют для защиты "живую цепь" из детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"Теперь я знаю всё о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" — отметила Кузнецова.

Напомним, во Владивостоке проходит несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. В митинге участвуют несколько сотен человек.