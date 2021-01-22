В Челябинской области похолодает до минус 34 градусов

В Челябинской области ожидаются сильные морозы. В ночь на 23 января температура воздуха ночью опустится до минус 34 градусов, днём — до минус 20-25 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами ожидается снег.

Из-за ухудшения погоды на федеральную трассу "Москва-Челябинск" выведут дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. Её сотрудники будут следить за ситуацией и в случае необходимости помогать автомобилистам.

На Челябинскую область вновь надвигаются морозы. В связи с ухудшением погодных условий на федеральную трассу выводят дополнительные экипажи ДПС.

"Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями, обращайтесь за помощью в оперативные службы", — пояснили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.