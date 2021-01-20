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Таможня: участились посылки из Китая с нацистской атрибутикой

Россия » Сибирь » Новосибирск

Сотрудники таможенной службы сообщили, что россияне регулярно заказывают нацистскую атрибутику из Китая.

Таможня: участились посылки из Китая с нацистской атрибутикой

В Новосибирске изъяли две посылки с запрещенными изображениями: нацистскими нагрудными знаками, крестами и проч.

Новосибирск — главный транспортный узел Сибири. Посылки, которые должны были быть отправлены в дальневосточные города Тынду и Хабаровск, были вскрыты с помощью рентгеновского аппарата.

Предполагаемым получателям было предписано доказать, что заказанные в Китае предметы нужны не для того, чтобы заниматься пропагандой фашистской идеологии, иначе посылки будут отправлены обратно отправителю.

Напомним, что демонстрация символики Третьего Рейха запрещена в России, за исключением особых исследовательских, художественных или образовательных случаев.

По данным таможни, это уже не первый случай, когда россияне заказывают товары с запрещенной символикой из Китая — три подобных пакета были обнаружены во второй половине 2020 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • В 2014 году президент России Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за "отрицание фактов, признанных Нюрнбергским процессом", а в случае признания виновным наказание может составить до 500 тысяч рублей или пять лет тюремного заключения.
  • В прошлом году три человека были арестованы за то, что они назвали "шуткой, которая не сработала": они загрузили фотографии Адольфа Гитлера и шефа СС Генриха Гиммлера на сайт Бессмертного полка.
Автор: Ольга Лебедева
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