Сотрудники таможенной службы сообщили, что россияне регулярно заказывают нацистскую атрибутику из Китая.
В Новосибирске изъяли две посылки с запрещенными изображениями: нацистскими нагрудными знаками, крестами и проч.
Новосибирск — главный транспортный узел Сибири. Посылки, которые должны были быть отправлены в дальневосточные города Тынду и Хабаровск, были вскрыты с помощью рентгеновского аппарата.
Предполагаемым получателям было предписано доказать, что заказанные в Китае предметы нужны не для того, чтобы заниматься пропагандой фашистской идеологии, иначе посылки будут отправлены обратно отправителю.
Напомним, что демонстрация символики Третьего Рейха запрещена в России, за исключением особых исследовательских, художественных или образовательных случаев.
По данным таможни, это уже не первый случай, когда россияне заказывают товары с запрещенной символикой из Китая — три подобных пакета были обнаружены во второй половине 2020 года.
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