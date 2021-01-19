Журналист и блогер Юрий Дудь был замечен в ресторане одного из отелей Нижнего Тагила. Он пытался оставаться незамеченным, однако согласился на селфи с местной жительницей.
После фотографирования журналист попросил не публиковать снимок в течение месяца.
"Как рассказали очевидцы, Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания", — сообщает издание "Между строк".
По неподтверждённым данным, Дудь и его съёмочная группа выехали из отеля 18 января.
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