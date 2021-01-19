Юрий Дудь был замечен в Нижнем Тагиле

Журналист и блогер Юрий Дудь был замечен в ресторане одного из отелей Нижнего Тагила. Он пытался оставаться незамеченным, однако согласился на селфи с местной жительницей.

После фотографирования журналист попросил не публиковать снимок в течение месяца.

"Как рассказали очевидцы, Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания", — сообщает издание "Между строк".

По неподтверждённым данным, Дудь и его съёмочная группа выехали из отеля 18 января.