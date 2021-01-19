За метро в Москве можно будет "платить лицом"

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на станциях городской сети метро в течение этого года будет внедрена система оплаты при помощи системы распознавания лиц.

"Во время тестирования мы уже сделали 2000 успешных записей. Мы также развиваем систему платежей в кассах московского метро", — цитирует его слова ТАСС.

Пассажир, который хочет использовать этот новый способ оплаты, должен будет зарегистрироваться, представить фотографию и данные банковской карты.

Чтобы пройти турникет, ему после этого нужно будет только посмотреть в камеру. Распознав изображение в своей базе данных, система откроет вход и снимет сумму поездки с карты.

Чиновник подчеркнул, что такая платежная система не будет обязательной.