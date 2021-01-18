Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал коммунальные службы полуострова за проблемы с уборкой снега.

"У нас снегопад два дня. Ситуация с уборкой дорог отвратительная. Решения определенные организационные будут приняты", — заявил чиновник.

По его словам, особый непрофессионализм проявили городские службы Симферополя.

"В Симферополе эта работа организована архиплохо. Объездная дорога — вчера была завалена и так далее… Позорище это просто надоело. Вчера хотел, честно говоря, и кадровые решения принять отдельные", — добавил Аксёнов.