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Глава Крыма раскритиковал коммунальщиков из-за уборки снега

Россия » Юг » Симферополь

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал коммунальные службы полуострова за проблемы с уборкой снега.

"У нас снегопад два дня. Ситуация с уборкой дорог отвратительная. Решения определенные организационные будут приняты", — заявил чиновник.

По его словам, особый непрофессионализм проявили городские службы Симферополя.

"В Симферополе эта работа организована архиплохо. Объездная дорога — вчера была завалена и так далее… Позорище это просто надоело. Вчера хотел, честно говоря, и кадровые решения принять отдельные", — добавил Аксёнов.

Автор: Алексей Корнеев
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