Уже на этой неделе в Тюменскую область придут аномальные морозы. Местами температура воздуха может опуститься до отметки минус 37 градусов по Цельсию.
Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
"19 января на юге Тюменской области будет усиление морозов. Температура воздуха ночью опустится до -35°. В ночь с 23 на 24 января температура воздуха в Тюменской области опустится до -37 градусов. В целом, средняя температура на протяжении недели будет держаться в районе -28, -30 градусов", — пояснили в ведомстве.
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.