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Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Россия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Блогер Алексей Навальный, в декабре 2020 года объявленный в федеральный розыск, вечером 17 января вернулся в Россию из Германии, где находился с августа прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. До избрания судом дальнейшей меры пресечения Навальный будет находиться под стражей, сообщила ФСИН.

На задержание "диссидента Навального", как его с недавних пор называют в западных СМИ, отреагировали в США и Евросоюзе. Ряд высокопоставленных представителей западных стран призвали к немедленному освобождению блогера, упомянув при этом о правах человека и новых экономических ограничениях в адрес России.

"Г-на Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на г-на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", — заявил, в частности, советник избранного президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила американскому чиновнику, а в его лице — и прочим западным политикам, практически одномоментно выступившим с заявлениями в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным.

"Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", — написала Мария Захарова в своём Facebook.

Автор: Людмила Черткова
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