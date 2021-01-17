Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Блогер Алексей Навальный, в декабре 2020 года объявленный в федеральный розыск, вечером 17 января вернулся в Россию из Германии, где находился с августа прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. До избрания судом дальнейшей меры пресечения Навальный будет находиться под стражей, сообщила ФСИН.

На задержание "диссидента Навального", как его с недавних пор называют в западных СМИ, отреагировали в США и Евросоюзе. Ряд высокопоставленных представителей западных стран призвали к немедленному освобождению блогера, упомянув при этом о правах человека и новых экономических ограничениях в адрес России.

"Г-на Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на г-на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", — заявил, в частности, советник избранного президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила американскому чиновнику, а в его лице — и прочим западным политикам, практически одномоментно выступившим с заявлениями в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным.