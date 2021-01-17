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Юлия Навальная покинула аэропорт Шереметьево на частной машине

Россия

После задержания блогера Алексея Навального его жена Юлия недолго пробыла в зоне паспортного контроля аэропорта Шереметьево.

Юлия Навальная покинула аэропорт Шереметьево на частной машине

Произвольное нахождение граждан в зоне особого контроля, которым и является зона паспортного контроля аэропорта, запрещено. Поэтому, пройдя паспортный контроль, супруга задержанного блогера вышла к встречающей массовке.

Кстати, в момент задержания Алексея Навального на паспортном контроле Прощание Юлии с супругом получилось коротким и холодным. Она коротко поцеловала Алексея, и его увели сотрудники полиции.

Кто-то из встречающих вручил Юлии букет цветов, и в сопровождении массовки она проследовала на улицу. Некоторые из сопровождающих время от времени начинали скандировать "Навальный", "Юля" и "молодцы". Происходящее снималось на камеры.

Юлия проявила нехарактерное спокойствие в такой ситуации. Выйдя из здания аэропорта на улицу, она перешучивалась и смеялась с окружающими. За ней приехал черный внедорожник, перед тем как сесть в машину, Юлия сделала короткое заявление для окружающих, продолжавших съемку на камеры и смартфоны. Суть её слов сводилась к тому, что российские власти очень боятся её мужа. Затем автомобиль с Юлией Навальной покинул территорию аэропорта Шереметьево.

Автор: Людмила Черткова
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