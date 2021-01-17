В микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга затопило 18-этажный жилой дом. На месте происшествия уже работают специалисты управляющей компании. Об этом сообщает "Е1.ру"
По информации жильцов, в доме было затоплено всё вплоть до четвёртого этажа: лифты, подвал, лестничные марши и несколько квартир.
"Сорвало кран пожарного гидранта. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Доступ к стоякам перекрыли, подвал откачивается. Также производится аварийная уборка помещений. Сегодня должны все закончить", — сообщили представители УК "Территория".
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