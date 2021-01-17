В Екатеринбурге затопило 18-этажный жилой дом

В микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга затопило 18-этажный жилой дом. На месте происшествия уже работают специалисты управляющей компании. Об этом сообщает "Е1.ру"

По информации жильцов, в доме было затоплено всё вплоть до четвёртого этажа: лифты, подвал, лестничные марши и несколько квартир.