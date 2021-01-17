На одной из детских площадок Новосибирска отец помог своему сыну избить ребёнка, с которым у него произошёл конфликт.
Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону. Об инциденте стало известно из видеозаписи, размещённой в социальных сетях. Следователи начали проверку.
"В СМИ размещена информация о том, что на детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока он избивал ребенка", — сказано в сообщении.
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