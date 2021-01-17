Мужчина помог своему сыну избить ребёнка не детской площадке

На одной из детских площадок Новосибирска отец помог своему сыну избить ребёнка, с которым у него произошёл конфликт.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону. Об инциденте стало известно из видеозаписи, размещённой в социальных сетях. Следователи начали проверку.