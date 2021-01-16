Москвичей предупреждают о сильном ветре и метели в субботу

В субботу в Москве ожидаются непростые погодные условия. К сильному порывистому ветру и метели добавятся низкое атмосферное давление, а также снижение температуры воздуха до минус 15 градусов.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.