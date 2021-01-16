В субботу в Москве ожидаются непростые погодные условия. К сильному порывистому ветру и метели добавятся низкое атмосферное давление, а также снижение температуры воздуха до минус 15 градусов.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Сегодня погоду в столице будет определять западная периферия активного южного циклона. Погода будет облачная, пройдет снег, местами сильный. По нашим расчётам, в течение суток выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков", — отметил метеоролог.
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