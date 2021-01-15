В Московских школах возобновляется очное обучение

Учащиеся 1-11 классов московских школ с 18 января вернутся к очному формату обучения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспортные карты школьников будут разблокированы.

При этом администрациям школ предписано строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления одно ученика с диагнозом COVID-19 на дистанционное обучение будут отправлять весь класс.

"С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников", — написал Сергей Собянин в своем блоге.

Студенты московских колледжей и вузов продолжат дистанционное обучение, как минимум, до 21 января.