Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов сегодня во время заседания правительства объявил кабмину, что все министры уволены.

Он аргументировал неожиданное кадровое решение тем, что в регионе назрела необходимость "структурных изменений", поскольку ситуация требует решения "непростых задач".

Цыденов, как водится, поблагодарил чиновников за работу и уведомил их, что пока будет формироваться новый кабмин, они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.

"С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", — сообщил он.

Очертил глава республики и спектр первоочередных проблем, требующих скорейшего разрешения. Они касаются сфер:

образования и здравоохранения,

социальной — создание рабочих мест,

экологии,

лесопользования и сохранения лесов.