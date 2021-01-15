Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов сегодня во время заседания правительства объявил кабмину, что все министры уволены.
Он аргументировал неожиданное кадровое решение тем, что в регионе назрела необходимость "структурных изменений", поскольку ситуация требует решения "непростых задач".
Цыденов, как водится, поблагодарил чиновников за работу и уведомил их, что пока будет формироваться новый кабмин, они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.
"С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", — сообщил он.
Очертил глава республики и спектр первоочередных проблем, требующих скорейшего разрешения. Они касаются сфер:
"Надо, чтобы здесь — в Бурятии — было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее", — заявил Алексей Цыденов.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.