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Московские школьники смогут остаться на удалёнке по решению родителей

Россия » Центр » Москва

С 18 января московские школьники с 1 по 11 класс возвращаются к традиционному формату обучения. Проездные учащихся будут разблокированы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Московские школьники смогут остаться на удалёнке по решению родителей

Однако ученики могут остаться на "удалёнке", если такое решение поддержат их родители.

"Столичные образовательные организации уже готовы к встрече ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Однако если же родители учащихся единогласно примут решение о переводе их класса на дистанционное обучение, то такая возможность им будет предоставлена", — сообщили в московском департаменте.

Ранее детский нейропсихолог Наталья Наумова в интервью "Правде. Ру" рассказала, как сохранить продуктивность ребёнка на "удалёнке".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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