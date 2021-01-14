С 16 января петербургским театрам разрешено заполнять залы наполовину

Петербургским театрам разрешили в два раза увеличить количество зрителей. Об этом говорится в опубликованном 14 января постановлении правительства города. Ранее заполняемость зала не должна была превышать 25%.

Теперь спектакли сможет увидеть большее число людей.

Новая норма будет действовать с 16 января.

Также стоит отметить, что для кинотеатров и концертных залов правило не изменилось и составляет 25% от заполняемости.

По-прежнему действует запрет на посещение театров группами детей до 16 лет.

Ранее "Правда. Ру" писала, что из-за введённых коронавирусных ограничений петербургские рестораторы за новогодние праздники потеряли 80% выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.