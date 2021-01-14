Петербургским театрам разрешили в два раза увеличить количество зрителей. Об этом говорится в опубликованном 14 января постановлении правительства города. Ранее заполняемость зала не должна была превышать 25%.
Теперь спектакли сможет увидеть большее число людей.
Новая норма будет действовать с 16 января.
Также стоит отметить, что для кинотеатров и концертных залов правило не изменилось и составляет 25% от заполняемости.
По-прежнему действует запрет на посещение театров группами детей до 16 лет.
Ранее "Правда. Ру" писала, что из-за введённых коронавирусных ограничений петербургские рестораторы за новогодние праздники потеряли 80% выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.