В Москве продлили коронавирусные ограничения

Все действующие коронавирусные ограничения в Москве продлили ещё на неделю. Об этом в своём блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Но эта мера не распространяется на обучение школьников. С 18 января учащиеся с 1 по 11 классы вернутся в школы и будут учиться очно.

"Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах", — указал Собянин.

Таким образом, рестораны, бары и ночные клубы будут работать до 23:00 до 21 января.

Причиной продления ограничений стало то, что эпидемиологи только в ближайшее время смогут оценить тенденцию заражения и принять решение о необходимости продления мер на более длительное время.

Также градоначальник отметил, что в московских госпиталях свободно около 7,6 тыс. коек, сообщает ТАСС.