В Петербурге ликвидируют киоски "Роспечати"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил производство в отношении ЗАО "Роспечать", "дочки" компании АО "Агентство "Роспечать".

Предприятия, ранее являвшееся крупнейшим распространителем печатной продукции в Северной столице, будет ликвидировано.

Иск о банкротстве петербургского ЗАО "Роспечать" подала головная компания.

В декабре 2017 года предприятие обанкротилось. В отношении ЗАО "Роспечать" ввели процедуру конкурсного производства, которое недавно завершилось.

За этот период сумма требований кредиторов к петербургской компании превысила 82 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Орле в киосках "Роспечати" некоторое время продавались сувенирные почтовые марки с портретом Адольфа Гитлера.

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