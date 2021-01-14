Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил производство в отношении ЗАО "Роспечать", "дочки" компании АО "Агентство "Роспечать".
Предприятия, ранее являвшееся крупнейшим распространителем печатной продукции в Северной столице, будет ликвидировано.
Иск о банкротстве петербургского ЗАО "Роспечать" подала головная компания.
В декабре 2017 года предприятие обанкротилось. В отношении ЗАО "Роспечать" ввели процедуру конкурсного производства, которое недавно завершилось.
За этот период сумма требований кредиторов к петербургской компании превысила 82 млн рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Орле в киосках "Роспечати" некоторое время продавались сувенирные почтовые марки с портретом Адольфа Гитлера.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.