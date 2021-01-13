Петербургские рестораны потеряли до 80% выручки в новогодние праздники

Из-за введённых коронавирусных ограничений петербургские рестораторы потеряли за новогодние праздники до 80% выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Лучшие дни для получения прибыли уже упущены. Многим предстоит долгий период борьбы за свои проекты на фоне накопленных за прошлый год долгов по аренде, кредитам, а у некоторых и зарплате", — сообщил в интервью ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Напомним, петербургские кафе, бары и рестораны не работали в период с 30 декабря по 3 января, а с 4 по 10 число им было запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Запрет не распространялся только на точки общепита, расположенные на вокзалах, в аэропорту, автозаправках, а также на столовые при организациях.